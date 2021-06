Aspi: Tomasi 'investiamo 21 mld,servono competenze migliori'

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - "Servono grandi capacità ingegneristiche per ammodernare il Paese. Abbiamo messo in piedi un piano di investimenti di 21 miliardi, estremamente ambizioso.

Abbiamo bisogno delle competenze migliori". Lo ha affermato Roberto Tomasi, ad di Autostrade per l'Italia parlando agli studenti del Master universitario di secondo livello in "Ingegneria e gestione integrata delle reti autostradali", promosso con la Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, il Politecnico di Milano e il Mip la Graduate School of Business dell'Ateneo Milanese. Da oggi Autostrade per l'Italia assume venti neolaureati under-30, con un contratto di apprendistato di alta formazione, scelti tra i 224 partecipanti alle selezioni aperte a marzo. L'iniziativa rientra nel Piano di trasformazione dell'azienda, che punta su 2.900 nuove assunzioni e upgrade delle competenze al 2024.

I giovani selezionati, laureati in ingegneria civile, edile, ambiente e territorio o gestionale, potranno seguire un intenso programma formativo, alternato al lavoro in azienda, per rafforzare competenze ingegneristiche di progettazione, gestione trasportistica, manutenzione e controllo delle infrastrutture stradali, oltre a competenze manageriali e digitali applicate all'infrastruttura. L'obiettivo è quello di formare nuove leve che sappiano distinguersi nella ricerca e nella realizzazione di soluzioni innovative nell'ambito della gestione e del monitoraggio delle reti autostradali, accompagnando l'azienda nel percorso di digital transformation prevista dal Piano industriale di Autostrade per l'Italia. Il lancio del Master nasce in seno alla Autostrade Corporate University, la nuova scuola di formazione aziendale del Gruppo riconosciuta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. (ANSA).