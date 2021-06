Torino: primarie centrosinistra, 40 seggi e 400 volontari

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Quaranta seggi su tutto il territorio cittadino, ognuno abbinato a diverse sezioni elettorali, oltre 400 volontari impegnati nei due giorni, più gazebo rispetto al passato per via dell'emergenza sanitaria.

Questa la macchina organizzativa delle primarie del centrosinistra torinese in programma, in presenza e per la prima volta online, sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 8 alle 20. Ci sarà anche un responsabile della logistica e sicurezza per ogni seggio, che avrà come compito anche quello di supervisionare il distanziamento, predisporre la cartellonistica anti Covid, far rispettare le regole igienico sanitarie, misurare la temperatura nei luoghi al chiuso, consegnare e ritirare i kit per la votazione.

"Vogliamo che sia i volontari che i cittadini - sottolinea Saverio Mazza, coordinatore del Tavolo Organizzativo e di Garanzia delle primarie - si sentano in sicurezza. Ogni seggio sarà munito di plexiglas che divideranno i volontari dagli elettori, gel sanificante, prodotti per la sanificazione delle matite e dei tavoli. L'elettore - prosegue - dovrà solo firmare il registro elettori e non compilare nulla, ovviamente tutto nel rispetto delle regole sul trattamento dei dati". Al voto possono partecipare i cittadini italiani e stranieri, con regolare permesso di soggiorno se extra Ue, residenti nel territorio comunale e che abbiano compiuto 16 anni. Confermato il contributo di una quota di almeno 2 euro. (ANSA).