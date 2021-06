TOAsean Design, l'arte del gioiello incontra l'Oriente

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - L'arte del gioiello incontra l'Oriente. Dalla collaborazione fra l'Istituto Europeo di Design e il Mao nasce l'esposizione TOAsean Design, realizzata grazie al contributo della Fondazione Crt. Nell'ambito dell'omonima iniziativa, sostenuta da Camera di Commercio Italia Myanmar per promuovere il design italiano in Oriente e rafforzare il rapporto culturale tra l'Italia e i Paesi del Sud Est Asiatico, sette studenti del secondo anno del corso Triennale in Design del Gioiello e Accessori di Ied Torino sono stati invitati a progettare altrettante creazioni ispirandosi alle opere della collezione permanente del Museo d'Arte Orientale. L'incontro con statue e oggetti, provenienti da mondi ed epoche lontane, ha innescato il processo creativo: i giovani designer hanno progettato gioielli e accessori, pezzi unici che declinano suggestioni estetiche e simboli culturali in chiave contemporanea.

Quest'anno il progetto si arricchisce della collaborazione con la Cna Torino, la confederazione nazionale dell'artigianato: undici imprese artigiane, sette delle quali hanno supportato la realizzazione delle opere degli studenti Ied, hanno progettato o rivisitato altrettanti oggetti preziosi delle loro collezioni sulla base di suggestioni provenienti dai paesi dell'Asia, dando vita a undici creazioni. L'esposizione è il risultato delle relazioni costruite dal Mao con importanti attori istituzionali del territorio e, grazie al supporto della Camera di Commercio Italia Myanmar, diventa un'interessante occasione di promozione per gli studenti e per le eccellenze artigiane piemontesi. Ha supervisionato il progetto Daniela Bulgarelli, coordinatrice del corso Triennale di Design del Gioiello e Accessori di Ied Torino. (ANSA).