Nasce il nuovo think-thank 'Torino pensiero musicale'

Come esiste in città una Film Commission che negli anni si è resa protagonista della nascita di un'intera filiera nel settore cinema, con risvolti nazionali e internazionali, servirebbe una Music Commission che si facesse interprete delle esigenze di salvaguardia e sviluppo di un'altra filiera molto presente a Torino, ma non sostenuta, la musica giovane. E' quanto auspica 'Pensiero Musicale', un nuovo Think-Thank di addetti ai lavori, sviluppatasi durante la pandemia e che ora esce allo scoperto per rivolgersi ai candidati a sindaci di Torino con delle precise proposte.

Ne fanno parte operatori del settore tra cui Max Casacci dei Subsonica, i musicisti Daniele Citriniti e Emanuele Cisi, i manager Riccardo Ramello e Samantha Garofalo, il dj Alessandro Gambo, Alessandro Oggero e Francesca Lonardelli L'idea è di porre le basi per una proposta potenzialmente di carattere nazionale.

"Crediamo che la ripresa delle città non possa prescindere da un'attenzione alla cultura giovanile e alla musica - dice Casacci - basti pensare a Berlino negli anni scorsi, a Londra, a Seattle, città della musica nella cui cantine nacquero realtà come Microsoft e Amazon. Il fervore giovanile e musicale, spesso imparentato con una grande presenza di studenti universitari, rappresenta un terreno fertile, E non solo per la cultura e la musica, ma per tutto il sistema economico e imprenditoriale, Non capirlo - aggiunge Casacci - e in un momento delicato come questo, significa correre il rischio di perdere il treno rispetto a chi lo farà. In un mondo che corre e sempre più competitivo. Vogliamo che i giovani non abbandonino l'Italia per luoghi di maggiore appeal? Aiutiamoli a stare qui allora!".

