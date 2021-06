Musica: Patti Smith ritorna dopo 9 anni a Collisioni

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Un grande ritorno a Collisioni, per celebrare le origini del festival e guardare al futuro con speranza. Dopo l'annullamento del tour mondiale previsto a luglio 2020 dovuto all'emergenza Covid-19, Patti Smith torna sul palco di Collisioni sabato 10 luglio, accompagnata dal figlio Jackson Smith alla chitarra, dall'amico di lunga data Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford. Mancava da Collisioni dal grande concerto di luglio 2012, prima edizione a Barolo, che radunò in quella serata circa 20mila persone dando inizio al festival agrirock come oggi lo conosciamo.

"Siamo orgogliosi - commenta il sindaco di Alba, Carlo Bo - di ospitare questo evento che è una testimonianza della voglia di ripartire non solo della nostra città, ma di un intero territorio. Il grande desiderio di tornare alla normalità si sta concretizzando in modo responsabile e questi momenti proiettano sempre di più la nostra città sul panorama internazionale ad alto livello". "E' un'emozione annunciare questo concerto che ci riporta agli albori di Collisioni, quando eravamo giovani, e con un pizzico di follia e incoscienza ci siamo imbarcati in un'avventura che era al di là delle nostre capacità economiche ed organizzative. Quel concerto ci rimarrà per sempre nel cuore" prosegue il direttore di Collisioni Filippo Taricco.

Le porte apriranno alle 20, il concerto inizierà alle 21. I biglietti sono disponibili sul sito e presso i rivenditori Ticketone. (ANSA).