Ferrovie: 'Ponente Line', 18 treni in più per la Liguria

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Il 13 giugno entrerà in vigore l'orario estivo di Trenitalia. Tra le principali novità, il Frecciarossa che nei fine settimana torna a collegare Napoli, Roma, Firenze e Milano con la Valle di Susa, fermando a Oulx e Bardonecchia.

Il treno parte da Napoli Centrale alle 5.23 per fare sosta in quasi tutte le stazioni dell'Alta Velocità fino a Torino Porta Susa, prosegue poi per Oulx e giunge a Bardonecchia alle 13.25.

Il ritorno parte da Bardonecchia alle 14.40 e arriva nel capoluogo campano alle 22.03 fermando anche a Napoli Afragola.

Anche il trasporto regionale raggiunge Bardonecchia con servizi aggiuntivi: nei giorni festivi il treno parte da Torino Porta Nuova alle 9:5 e da Bardonecchia alle 17:21.

Confermati tutti i collegamenti regionali che dal Piemonte raggiungono la Liguria nel weekend. All'offerta ordinaria si aggiungono i 18 denominati 'Ponente Line'. Complessivamente saranno 29 i treni regionali del mare che, nei giorni festivi fino al 12 settembre, collegheranno la riviera ligure di ponente al capoluogo piemontese.

In particolare, circolano due treni Torino - Imperia, quindici Torino-Savona, sei Torino - Ventimiglia e altri sei Torino - Albenga. Nelle giornate di sabato circolano 23 collegamenti per il ponente. (ANSA).