Comunali: Tresso incontra Marchisio, è esempio di civismo

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - A pochi giorni dal voto delle primarie del centrosinistra di Torino, Francesco Tresso prosegue il suo percorso. Il candidato civico ha incontrato questa mattina l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio, "un torinese con il quale condivido l'amore per la città - scrive Tresso su Facebook - e che ha a cuore il futuro di Torino".

"Claudio ha dimostrato grande sensibilità e attenzione su molti temi che sono prioritari anche nel nostro programma e rappresenta un esempio di civismo prezioso e necessario", aggiunge Tresso, che in queste settimane si è confrontato con tante realtà del territorio sulle priorità della Città.

Tra le dimostrazioni di sostegno quello della lista Sinistra Ecologista, dalla Rete Civica locale e degli amministratori del Nord Italia, tra i quali si evidenzia il sostegno di Piero Bassetti, già primo presidente della Regione Lombardia.

L'endorsement nella giornata di ieri arriva anche dall'ex Ministro ed economista Fabrizio Barca del Partito Democratico.

Tra i sostenitori più vicini il professore Mario Calderini, il manager culturale Paolo Verri, il musicista Max Casacci, Ilda Curti, ex assessora delle amministrazioni Chiamparino e Fassino, e Marco Grimaldi, capogruppo in Regione di Liberi Uguali e Verdi (Luv). Apprezzamenti anche dai vertici del movimento Fridays for Future di Torino, dal Partito Volt, dall'Arci e dalle Sardine, sia a livello locale che nazionale. (ANSA).