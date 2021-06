Commercio: il Bee Garden di Guerlain nel cuore di Torino

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Si potrà visitare fino al 20 giugno il Bee Garden realizzato da Guerlain nella Sinatra Galerie de Beauté , una delle più note catene di profumerie italiane, aperta in piazza San Carlo, nel cuore di Torino. Si tratta di uno spazio experience concepito come un giardino, per far conoscere e provare ai clienti le novità e i prodotti più iconici della Maison, ma anche l'impegno per la sostenibilità e la protezione delle api. Dopo il 20 giugno nell'agorà centrale - oggi occupato dal Bee Garden - la Sinatra Galerie organizzerà eventi: nel periodo delle feste invernali ci sarà l'albero di Natale gigante, simile a quello del Rockefeller Center La Sinatra Galerie è un concept store da 1000mq, che propone le migliori case di profumi, cosmetica, home design, specializzata anche in servizi personalizzati in ambito beauty, con una spa e un parrucchiere. In tutto ci lavora una ventina di persone. "E' anche previsto l'allestimento di una champagneria con il Sinatra Musical, per prendere un aperitivo di qualità in un ambiente elegante ascoltando della buona musica", spiega Gianfranco Tagliaferri, titolare della Sinatra Galerie.

"E' la primavera del commercio dopo il lockdown. Un segnale di ripresa in uno dei luoghi più belli di Torino, piazza San Carlo, all'insegna della qualità e non della massificazione. Le imprese, come dimostra la sensibilità di Guerlain, non possono prescindere dall'attenzione all'ambiente", sottolinea la presidente dell'Ascom Maria Luisa Coppa. (ANSA).