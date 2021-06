Arte: al Polo del 900 installazione mobile Gioco dell'Oca

(ANSA) - TORINO, 09 GIU - Il gioco dell'Oca, uno dei giochi di società più antichi in Italia, diventa un'installazione mobile a disposizione dei cittadini che potranno cimentarsi come pedine viventi del tradizionale labirinto. Sarà situata nel cortile del Polo del '900 e inaugurata con due eventi pubblici l'11 giugno alle 17,30 e il 12 giugno alle 16.

Quarantaquattro persone - 4 attori, 3 musicisti e 37 abitanti coinvolti nel percorso di creazione del gioco - animeranno la performance nelle prime due giornate. In futuro, chiunque potrà cimentarsi gratuitamente: comunità di quartiere, famiglie, gruppi di amici, scolaresche, turisti o semplici passanti, sempre nel rispetto delle disposizioni di distanziamento sociale anti Covid. Gli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino hanno progettato e realizzato in chiave artistica le caselle. Ognuna misura 1 metro per 70 cm e contiene un Qr code per accedere a contenuti multimediali attraverso smartphone. Da luglio al Polo del 900 sarà disponibile anche la versione in scatola del gioco, per chi vorrà giocare seduto a un tavolo.

Il progetto è realizzato da Social Community Theatre Centre | Corep, Polo del '900 e Comitato Organizzatore S-Nodi, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del Bando CivICa, progetti di Cultura e Innovazione Civica. (ANSA).