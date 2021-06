YouTuber astigiano denuncia discariche abusive lungo Tanaro

(ANSA) - ASTI, 08 GIU - Due discariche abusive sono state scoperte ad Asti, nei pressi del Tanaro, zona carcere, dallo YouTuber astigiano 'Pro Copio', al quale si devono alcune vittorie in campo ambientale. All'interno ci sono calcinacci, arredi, elettrodomestici, immondizia di ogni tipo; qualcuno ha anche dato fuoco ai cumuli di rifiuti, bruciando alcuni alberi.

L'assessore all'Ambiente Renato Berzano, ha già assicurato l'intervento per la rimozione rifiuti anche nel caso in cui i terreni risultino privati.

Sono numerosi i cittadini, e le associazioni, che da tempo chiedono all'Amministrazione l'utilizzo di fototrappole per smascherare i responsabili. "Il primo è un problema di ordine tecnico - spiega l'assessore - ci sono problemi di batteria, impossibile impiegare personale per cambiare batterie o sostituire l'apparecchio. Non c'è la struttura per gestire una cosa del genere. Ne occorrono tantissime e tutto va fatto a regola d'arte, senza contare che queste persone se ne infischiano delle sanzioni".

Nel corso del 2020 sono state circa 200 le sanzioni ambientali grazie alle telecamere poste vicino a cassonetti in città. (ANSA).