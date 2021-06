Teatro: Fabio Rizzio, direttore ad interim del Tpe

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Il nuovo direttore del Tpe -Teatro Piemonte Europa, chiamato a succedere a Valter Malosti, verrà individuato tramite la pubblicazione di un avviso di selezione.

Nel frattempo coprirà la carica, ad interim, Fabio Rizzio, 44 anni, manager culturale ed organizzatore teatrale in diversi importanti enti teatrali italiani e già Responsabile Amministrativo e Organizzativo del Tpe.

Lo hanno deciso i consiglieri e i Soci Regione Piemonte, Città di Torino ed Associazione Teatro Europeo. Nel frattempo si è anche insediato il nuovo Consiglio d'Amministrazione della Fondazione, costituito da 4 componenti designati dall'Assemblea dei Soci. Sono stati riconfermati Maddalena Bumma, indicata dalla Regione Piemonte e confermata nella carica di Presidente per un ulteriore triennio, e Franco Trivero indicato dalla Città di Torino. Nuovi ingressi Pierumberto Ferrero, designato dalla Regione Piemonte, e Nicola Fano espresso dall'Associazione Teatro Europeo.

Ringraziando la Regione Piemonte, i Soci e il cda uscente per la fiducia accordatagli, la presidente Bumma ha sottolineato come sia stata giusta la scelta di nominare Rizzio direttore ad interim, per via della sua "ben conosciuta competenza". (ANSA).