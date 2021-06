Ristorazione: Berberè apre 3/o locale a Torino,13 assunzioni

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Il brand Berberè, noto per le sue pizze da lievito madre vivo, apre un nuovo locale a Torino, in via Bellezia 24, il terzo dopo quelli all'interno di Binaria, nel centro commensale del Gruppo Abele, e in piazzetta Madonna degli Angeli, in pieno centro cittadino.

Il locale Berberè, il tredicesimo ad aprire in Italia, ospiterà 90 coperti e altri 20 nel dehors ed i proprietari, I fratelli Matteo e Salvatore Aloe, fondatori dell'azienda nel 2010 a Bologna, sono alla ricerca di personale: lo staff sarà composto da 13 persone fra pizzaioli, camerieri/e e store manager. In tutta Italia il gruppo Berberè conta oltre 150 dipendenti.

Il nuovo menù primavera/estate propone una quindicina di pizze, dalle classiche, stagionali ed alcune esclusive come la Babaganoush, che utilizza la crema mediorientale composta da melanzane e tahina. (ANSA).