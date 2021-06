Produrre combustibile da CO2, premiato Politecnico di Torino

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - Un riconoscimento importante è giunto al Politecnico di Torino nel campo della chimica. Il professor Federico Bella, del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia - Disat, ha vinto la prima edizione del premio Environment, Sustainability & Energy Division Horizon Prize della Royal Society of Chemistry, grazie alla partecipazione a un progetto internazionale che ha visto la collaborazione di importanti università quali Sorbonne Université, École Polytechnique, Eth Zürich, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Collège de France ed École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il team di ricerca ha progettato e realizzato un nuovo dispositivo all-in-one che imita le piante e utilizza CO2, acqua e luce solare per produrre carburanti sostenibili e prodotti chimici a valore aggiunto, partendo dai concetti base della fotosintesi, il modo in cui le piante convertono anidride carbonica in nutrimento, grazie all'energia solare. La ricerca, già pubblicata sulla rivista 'Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America' journal, è stata selezionata dalla Royal Society of Chemistry - istituzione britannica di fama mondiale, fondata nel 1841, che conta oltre 54mila membri in tutto il mondo - come esempio di importante scoperta nel campo dell'ambiente, della sostenibilità e dell'energia. (ANSA).