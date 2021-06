Giornate Grande Torino, Vittime Heysel, Quadrilatero Calcio

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - La Regione Piemonte istituisce tre giornate, in memoria rispettivamente del Grande Torino, delle Vittime dell'Heysel e del Quadrilatero del calcio piemontese, quest'ultima dedicata agli allori delle squadre di Novara, Pro Vercelli, Casale e Alessandria. Si celebreranno il 4 maggio, il 29 maggio e il 2 ottobre di ogni anno. Il via libera oggi in Consiglio regionale.

"I simboli - commenta l'assessore allo Sport della Giunta Cirio, Fabrizio Ricca - hanno il potere di mantenere viva la memoria. Per questo come Regione abbiamo deciso di istituzionalizzare date così importanti per il nostro territorio: il 4 maggio, giornata dedicata al ricordo del Grande Torino, e il 29 maggio, data in cui si commemora la terribile strage di nostri connazionali avvenuta all'Heysel. Sono tragedie dai contorni diversi, la prima dovuta a un incidente aereo, la seconda a un'aggressione violenta, che però hanno in comune una cosa: il fatto di far stringere tutti i piemontesi in un unico abbraccio, indipendentemente dal credo calcistico di ognuno, ravvivando un vincolo di solidarietà e memoria condivisa che con questa iniziativa vogliamo aiutare a crescere ulteriormente".

