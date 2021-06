Covid: Appendino, vogliamo evitare assembramenti movida

(ANSA) - TORINO, 08 GIU - "La questione movida c'è sempre stata, in città ci sono luoghi di aggregazione, quartieri in cui questo crea particolari difficoltà. Domani ci sarà un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza con il prefetto e le forze dell'ordine, tratteremo anche questo tema per capire se ci possono essere intervento ad hoc per limitare gli assembramenti". Lo ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino, a margine della inaugurazione delle nuove aule del Politecnico. "Lo spostamento del coprifuoco incide, non a caso questo appuntamento era già previsto", ha aggiunto. (ANSA).