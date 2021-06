Vini del Monferrato, rimbalzo di mercato con +5% bottiglie

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - La riapertura del canale horeca e l'allentamento delle restrizioni si ripercuote con un primo effetto positivo per il mercato dei 13 vini a denominazione tutelati dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. Al 31 maggio +5% di imbottigliato, il miglior dato degli ultimi quattro anni.

Tra le docg, +1,4% Barbera d'Asti, +5,7% Ruché di Castagnole Monferrato, + 32,5% Nizza, +38,2% Terre Alfieri; +8,1% per il Piemonte Doc,. Giacenze in calo di 44.981 ettolitri.

"L'incremento sensibile dell'imbottigliato conferma la solidità delle nostre aziende, che anche in periodo di restrizioni hanno dimostrato un'ottima tenuta - dichiara Filippo Mobrici, presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato - Questo mette in evidenza la salubrità del nostro comparto e delle nostre imprese. Registriamo inoltre con soddisfazione la tenuta dei prezzi all'ingrosso di vino sfuso, un elemento che riguarda il valore e dal quale non possiamo prescindere, anche per remunerare dignitosamente il vigneto".

Dai dati emerge anche il successo crescente del vino rosato: +171,2% Piemonte Doc Rosato . +39,4% Monferrato Doc Chiaretto. Segnali che servono da termometro per misurare il gradimento di una tipologia che incontra il favore dei consumatori, a cominciare dalle sue caratteristiche di freschezza e piacevolezza che si coniugano perfettamente con l'estate.

"Quella dei vini rosati è una tendenza diffusa alla quale anche il nostro territorio si dimostra capace di rispondere con successo - commenta ancora Mobrici - Parliamo di una tipologia che cresce negli apprezzamenti, perfetta per un consumo estivo.

Il Monferrato è anche questo, una proposta trasversale che riesce a intercettare i gusti dei consumatori e a offrire una proposta variegata"..

Il Consorzio tutela Barbera d'sti e Vini del Monferrato rappresenta 11 mila ettari vitati, pari al 30% della superficie doc e docg del Piemonte. (ANSA).