Trentenne investita da Ferrari su strisce, grave in ospedale

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Una trentenne è stata investita da una Ferrari mentre attraversava le strisce pedonali, a Torino, all'incrocio tra corso Galileo Ferraris e via Carle, nel quartiere residenziale della Crocetta. La donna è stata ricoverata all'ospedale Cto per i traumi subiti, ma non è in pericolo di vita. La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha multato il conducente dell'auto sportiva. (ANSA).