Scuola: insegnanti in piazza a Torino, no a tagli organico

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Le scuole torinesi hanno protestato oggi pomeriggio davanti alla Prefettura di Torino, in piazza Castello, contro il taglio di 100 insegnanti della primaria a Torino e provincia. L'iniziativa è partita da alcune scuole della Circoscrizione 5 Aleramo, Padre Gemelli, Frassati-Gozzano e Parri-Vian che hanno organizzato il sit-in, al quale hanno aderito anche altri istituti della città. Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura. "C'è stato un episodio molto commovente. Un vecchio direttore didattico della scuola Padre Gemelli è venuto in piazza a darci il suo sostegno nonostante la veneranda età", racconta Caterina Di Mauro, insegnante dell'istituto comprensivo Parri-Vian.

I docenti del Padre Gemelli hanno inviato una lettera al ministro Patrizio Bianchi, nella quale denunciano una "scelta immotivata e fortemente destabilizzante" e il timore che i tagli al personale comportino "uno spezzatino orario composto dall'alternarsi di molteplici figure di insegnanti". (ANSA).