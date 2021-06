Rinasce a Torino ex sede Utet, sarà complesso residenziale

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Si chiama Ri.Va, Rinascimento Valentino Apartments, il nuovo complesso residenziale che sorge a Torino in corso Raffello 28 - via Ormea, un progetto finalizzato al recupero e restauro di un edificio iconico: l'ex sede Utet. Luogo di storia e di cultura, lo stabile venne progettato nel 1899, diventando la sede di una delle più antiche case editrici italiane, l'Utet. Venne quasi completamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale, per poi essere ricostruito e inaugurato nel 1947. Grazie a due grandi architetti torinesi, Roberto Gabetti e Aimaro Isola, padri del neoliberty italiano, l'edificio venne ulteriormente ampliato.

L'iniziativa immobiliare è coordinata da Algos, property manager di Itaca Real Estate, veicolo immobiliare del fondo Algebris Npl Partnership II e proprietaria dell'immobile.

Gabetti Home Value, divisione di Gabetti dedicata al settore delle nuove costruzioni e dei frazionamenti, ha l'incarico di commercializzare l'edificio attraverso Santandrea, divisione del Gruppo Gabetti dedicata al lusso. Il complesso, che conta una superficie lorda di oltre 5.300 mq, ospiterà 48 unità immobiliari su quattro piani fuori terra , e un'autorimessa su due piani interrati.

"E' un importante processo di riqualificazione, iniziato qualche anno fa, che restituisce alla città e ai torinesi una costruzione dal forte valore simbolico" commenta Federico Zardi.

manager Gabetti Piemonte. "Il nuovo complesso sarà moderno e innovativo mantenendo la storicità dell'edificio inserito in un quartiere poliedrico. Ogni appartamento sarà un pezzo unico dal monolocale all'attico, ogni spazio manterrà i tratti architettonici della costruzione preesistente: colonne di marmo, travi di legno, finiture in ghisa con soppalchi in legno.

Verranno mantenute la scenografica scala elicoidale e la portineria". (ANSA).