Musica: Brunello a Torino suona Bach suL violoncello piccolo

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Torna al Conservatorio di Torino il 9 e il 16 giugno Mario Brunello, uno dei più ricercati musicisti italiani con un progetto speciale in 4 appuntamenti (altri due in autunno): l'esecuzione delle tre Sonate e Partite per violino solo di Bach sul violoncello piccolo a quattro corde alternate con le sei Suite per violoncello solo suonate sullo strumento classico.

"Il mio intento - spiega Brunello - è fornire una panoramica completa delle opere per strumento ad arco solista, mettendo a confronto strumenti e timbri, e mostrare al pubblico come i due mondi sonori bachiani si integrino in maniera complementare".

Per il musicista veneto l'esecuzione delle tre Sonate e Partite per violino solo di Bach sul violoncello piccolo (impresa musicale incisa per Arcana nel 2019) si lega alla prassi barocca, nella quale le opere musicali venivano destinate a più di uno strumento.

"Il violoncello piccolo - racconta Brunello - fa parte di quella miriade di strumenti che riempivano tutta la gamma di possibilità che i compositori avevano a disposizione, prima che la standardizzazione del quartetto normalizzasse le taglie di violino, viola e violoncello. Con la sua voce piccola e il corpo grande, é 'uno strumento androgino' che fa pensare alla voce del controtenore, penetrante, ma non angelica. Per me, la scoperta del violoncello piccolo ha avuto un effetto deflagrante, aprendomi un nuovo mondo sonoro e una nuova prospettiva artistica!". (ANSA).