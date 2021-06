Mostra Mao Torino esposta negli Emirati

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Il Mao di Torino approda negli Emirati: la mostra 'Goccia a goccia dal cielo cade la vita.

Acqua, Islam e Arte', organizzata al museo torinese nel 2019, sarà esposta nell'Emirato di Sharjah, dal 9 giugno all'11 dicembre al Sharjah Museum of Islamic Civilization, museo da anni legato alla Fondazione da intensi scambi culturali.

Attraverso l'esposizione di oltre 120 opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private italiane, tra cui Mao, Palazzo Madama, Gam e dalle collezioni permanenti del Sharjah Museum of Islamic Civilization, la mostra illustra lo sviluppo storico dei tanti ruoli ricoperti dall'acqua e l'incarnazione dei suoi significati nell'arte e nei manufatti islamici, per sciogliersi in una narrazione storica attraverso immagini, reperti, libri e miniature.

In una nota Manal Ataya, direttore generale della Sharjah Museums Authority e Maurizio Cibrario, presidente della Fondazione torinese sottolineano la volontà di proseguire nella collaborazione. La mostra presenta 4 sezioni 'I doni dell'acqua e l'Islam', 'L'acqua e la vita quotidiana', 'L'hammam' e 'I giardini'. Tra gli oggetti anche un grande bacino circolare del Museo e Real Bosco di Capodimonte, con iscrizioni che glorificano le vittorie del Sultano Al Malik Al Nasir Muhammad Ibn Qalawun e un piatto turco da Iznik proveniente dal Museo del Bargello di Firenze.

In occasione della mostra, il 12 giugno si terrà un seminario interdisciplinare, promosso e organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura - Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, ad Abu Dhabi, e dedicato al tema dell'acqua tra arte e scienza.

