Holding Industriale lancia polo della robotica

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - Holding Industriale (Hind), società di investimenti in aziende di piccole e medie dimensioni rappresentative del Made in Italy, lancia Holding Motion (HMotion), nuovo polo di riferimento del comparto della robotica e della meccatronica avanzata e acquisisce AutomationWare, quale motore aggregatore del progetto.

Costituita a febbraio 2021, HMotion nasce con l'obiettivo di creare un polo di eccellenza nel settore della robotica e della meccatronica di respiro europeo, in grado di favorire la creazione di valore delle aziende partecipate, attraverso l'aggregazione e la costituzione di leadership tecnologiche dirompenti, con un orizzonte temporale di lungo periodo. Il polo mira ad affermarsi come punto di riferimento a livello nazionale per favorire l'evoluzione della filiera italiana soprattutto verso l'estero, nei settori del pharma, food e manifattura. Le linee guida del piano di sviluppo di HMotion prevedono una crescita sia organica sia per linee esterne e un obiettivo di fatturato di 50 milioni di euro entro fine 2024.

Il progetto strategico di Hind si consolida con l'acquisizione della quota di maggioranza di AutomationWare, con sede a Martellago (Ve), attiva dal 2002 nei settori della meccatronica avanzata e della robotica. L'azienda - che lo scorso anno ha investito il 25% del fatturato in Ricerca&Sviluppo - sta progettando sistemi robotici all'avanguardia nelle applicazioni in ottica anticontaminazione Covid nel settore pharma e food. Negli ultimi due anni AutomationWare è stata premiata due volte da Sps per i migliori progetti in di robotica avanzata e di robotica applicata ai settori food e pharma, oltre che da Mecspe per il miglior progetto robotico anti Covid. (ANSA).