Ambiente: Solvay, consiglio comunale aperto ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 07 GIU - Il Comune di Alessandria annuncia un Consiglio comunale aperto sul tema dello stabilimento Spinetta Marengo della Solvay.

"L'obiettivo - spiega Emanuele Locci, presidente del consiglio comunale - è avviare una discussione che permetta di rappresentare in maniera trasparente le diverse posizioni in campo e di fornire, sia a noi che ai cittadini, le informazioni necessarie a comprendere gli esatti termini del problema ambientale e delle vicende occupazionali. Tenendo conto sempre - prosegue Locci - che la salute viene al primo posto nella valutazione di ogni questione, credo che si debba fare uno sforzo per trovare un approccio il più possibile equilibrato e realistico da parte di tutti".

Il consiglio comunale aperto sarà il 15 giugno dalle 20,30 in modalità videoconferenza. Sono stati invitati anche i rappresentanti della prefettura, dell'ospedale e dell'Asl, della Provincia, della diocesi, dell'Arpa, dell'Università del Piemonte Orientale, le organizzazioni sindacali e le associazioni ambientaliste, oltre all'azienda.

"L'intento - sottolinea il sindaco di Alessandria, Gianfranco Cuttica di Revigliasco - è favorire l'ascolto e l'analisi del problema. Vogliamo verificare la possibilità di coinvolgere nell'approfondimento del tema i rappresentanti di tutti gli enti interessati per avviare, possibilmente con obiettività, una discussione che veda un approccio scientificamente appropriato, ma anche capace di uno sguardo prospettico sul tema". (ANSA).