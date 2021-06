Ambiente: 2.000 borracce 'eco' ad alunni primarie vercellesi

(ANSA) - VERCELLI, 07 GIU - Grazie al progetto 'Acqua in Borraccia', ideato dal 'Gruppo Marazzato', storica azienda piemontese leader dal 1952 nelle soluzioni per l'ambiente, e dal Comune di Vercelli, distribuite 2.000 borracce 'eco' ad altrettanti allievi delle scuole primarie pubbliche e private del capoluogo di provincia.

Il momento conclusivo dell'iniziativa sarà mercoledì 9 Giugno alle ore 10.00 al 'Piccolo Studio' in Sant'Andrea alla presenza di una rappresentanza di bambini vercellesi coinvolti nel progetto. "Quanto verrà omaggiato ai ragazzi della città vuol essere un gesto concreto nei confronti del territorio, con l'occhio attento rivolto al benessere e al futuro dei bambini che saranno gli adulti di domani. Ringrazio di cuore a nome del 'Gruppo Marazzato' il sindaco Andrea Corsaro, l'amministrazione, l'ATO2 e Arpa Piemonte per aver creduto nel progetto con un lodevole sforzo condiviso nel coordinamento e gestione logistica per l'ottima riuscita dell'operazione", dichiara Alberto Marazzato. (ANSA).