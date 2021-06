Covid: nessun decesso in Piemonte, non accadeva da ottobre

(ANSA) - TORINO, 06 GIU - Nessun decesso di persone positive al test del Covid-19 è stato comunicato oggi dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Non accadeva dal 9 ottobre scorso.

I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 129, pari all'1,3% dei 10.282 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 72, il 55,8%. Stabili i ricoverati: 63 in terapia intensiva (+2), 461 negli altri reparti (-6). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.289, gli attualmente positivi 3.813. I nuovi guariti sono 244.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 365.429 positivi, 11.654 decessi e 349.962 guariti. (ANSA).