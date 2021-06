Vaccini: Confindustria Cuneo e Asl per over-50 delle aziende

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - "Vaccinati e sicuri: Confindustria Cuneo e Asl Cn 2 rendono possibile l'Impresa" è lo slogan del Vaccine Day che si terrà mercoledì 9 giugno, presso il Pala Expo di Cherasco (via Papa Giovanni XXIII), reso possibile dalla sinergia tra diverse realtà quali Confindustria Cuneo e Azienda Sanitaria Locale Cuneo 2, e allestito grazie alla collaborazione delle amministrazioni comunali di Cherasco e di Narzole. I destinatari dell'iniziativa sono tutti i soggetti dai 50 anni in su (già compiuti alla data del 9 giugno) che lavorano nelle aziende del territorio dell'Asl Cn2, per i quali sarà possibile vaccinarsi mercoledì 9 giugno, dalle 8.30 alle 18 recandosi, su prenotazione, presso il Pala Expo di Cherasco, grazie alle dosi di vaccino Astra Zeneca messe a disposizione dall'Asl - la cui somministrazione, secondo le disposizioni dell'Aifa, è consigliata per gli ultracinquantenni.

Tutte le imprese interessate potranno prenotarsi inviando una mail a direzione@confindustriacuneo.it entro lunedì 7 giugno. Le prenotazioni sono già aperte ed è importante che l'adesione venga effettuata nel più breve tempo possibile, essendo i posti a disposizione, al momento, limitati alla singola giornata del 9 giugno. (ANSA).