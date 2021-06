Teatro: riapre l'Alfieri, in scena i Germana Erba's Talents

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Riapre venerdì 11 giugno alle 21 il Teatro Alfieri di Torino: in scena il nuovo Galà dei Germana Erba's Talents. Una serata di musical, danza e teatro con incasso a favore delle borse di studio per i giovani talenti ambasciatori del ritorno allo spettacolo dal vivo con pubblico dopo gli appuntamenti in tv e in streaming dell'ultimo anno.

Il Galà è una kermesse di giovani talenti che spazia dal grande repertorio del balletto classico alla prosa, ai quadri coreografici e musicali tratti da celebri musical, al mondo dell'operetta, alla danza contemporanea. Lo spettacolo è firmato dai coreografi Antonio Della Monica, Niurka De Saa, Marisa Milanese, Gianni Mancini e Maria Elena Fernandez, dai registi Luciano Caratto, Simone Moretto, Elia Tedesco e dai vocal coach Mariacarmen Antelmi e Gabriele Bolletta.

Scuola di eccellenza per l'arte e lo spettacolo, il Liceo Paritario Germana Erba si caratterizza per la formazione culturale e professionale di giovani con attitudini per la danza, il teatro, il musical, l'arte, la scenografia e lo spettacolo in tutte le sue forme. Insieme a una regolare istruzione di II grado, il corso di studi fornisce una specifica preparazione nelle discipline artistiche prescelte, creando figure professionali dotate di buone basi per un inserimento diretto nel mondo del lavoro in qualità di danzatori, attori, cantanti, conduttori, registi, coreografi, scenografi, scenotecnici e addetti alla comunicazione e per l'accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria, agli Istituti Afam (Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica) e alle Accademie di Belle Arti. (ANSA).