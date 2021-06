Pragelato si prepara all'estate, ricco calendario di eventi

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Coinvolgeranno un pubblico di tutte le età gli eventi organizzati a Pragelato per l'estate 2021. La presentazione del ricco calendario di appuntamento è avvenuta nell'atrio di Palazzo Vittone.

Le manifestazioni sono organizzate dalla Nuova Pro Loco Pragelato, ricostituita nell'ottobre 2020,dalla Fondazione Guiot-Bourg e dal Centro Arti e Tradizioni Pinerolese, in collaborazione con CeSMAP e Consorzio Vittone. Variegata la proposta, elaborata grazie anche alla collaborazione tra le realtà associative e l'amministrazione comunale, che garantisce una offerta "di alto livello" a tutti coloro che sceglieranno Pragelato per trascorrere l'estate. (ANSA).