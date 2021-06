Ferrovie, linea Aosta-Ivrea chiusa per lavori dal 19/6 al 4/7

(ANSA) - AOSTA, 05 GIU - Il servizio ferroviario tra Aosta e Ivrea sarà interrotto dal 19 giugno al 4 luglio prossimi per consentire l'effettuazione di lavori di manutenzione e potenziamento della tratta a cura e spese del gestore dell'infrastruttura, Rfi. Ci saranno anche alcune modifiche di orario e la soppressione di alcuni treni dall'11 giugno al 18 giugno e dal 5 luglio al 16 luglio.

Il dettaglio delle modifiche sarà comunicato dal gestore ferroviario, Trenitalia, a partire dai prossimi giorni. Nel periodo interessato dai lavori tutti i treni soppressi saranno rimpiazzati con apposite corse di bus sostitutivi. Lo rende noto il Dipartimento trasporti dell'assessorato regionale all'Ambiente, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Valle d'Aosta.

Trenitalia, secondo quanto previsto dal contratto di servizio vigente, ha presentato uno specifico programma per le corse sostitutive da effettuare con i bus, che sono state organizzate in modo da garantire la coincidenza a Ivrea con i treni da e per Torino. Sono state previste anche alcune corse sperimentali con percorso diretto tra Aosta e Ivrea, senza fermate intermedie, allo scopo di attenuare i disagi per i pendolari che effettuano viaggi più lunghi e ad orari più scomodi.

Il periodo per l'effettuazione dei lavori è stato espressamente scelto - comunica il Dipartimento trasporti - in modo che ricada dopo la fine della scuola e prima dell'alta stagione turistica. Per garantire il rispetto dei coefficienti di riempimento dei bus previsti dalle norme per il contrasto della pandemia, sarà necessario un numero molto elevato di mezzi, con punte di 104 corse giornaliere. (ANSA).