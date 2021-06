Covid: meno di 4mila gli attualmente positivi in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - Scendono sotto i 4mila gli attualmente positivi al Coronavirus in Piemonte. E' quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Unità di crisi regionale, che segnala 3.928 attualmente positivi, contro i 4.129 di ieri. I nuovi casi registrati oggi sono 189, lo 0.9% dei 21.706 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 79 (41.8%). I decessi sono due, di cui uno nella giornata di oggi, e 388 guariti. Prosegue il calo dei ricoveri: 61 in terapia intensiva (-9), 467 negli altri reparti (-17). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.400 contro le 3.575 di ieri.

Dall'inizio della pandemia, il Piemonte ha registrato 365.300 casi positivi, 11.654 decessi e 349.718 guariti. (ANSA).