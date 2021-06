Carabinieri: festa 207 anni Arma in prima caserma d'Italia

(ANSA) - TORINO, 05 GIU - "Il 5 giugno rappresenta la riaffermazione annuale di quanto sia straordinaria e unica un'Istituzione pensata più di due secoli fa, gelosa e orgogliosa delle sue tradizioni, ma sempre al passo con i tempi". Il generale di Divisione Aldo Iacobelli, comandante della Legione Carabinieri del Piemonte e Valle d'Aosta, ha celebrato così i 207 anni di fondazione dell'Arma in occasione della deposizione di una corona di alloro al monumento ai caduti nella caserma Bergia di Torino, prima sede del corpo dei Reali Carabinieri nel 1815.

Dopo la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sono state consegnati i riconoscimenti ai militari dell'Arma che si sono distinti in servizio. Il generale Iacobelli ha ricordato in particolare l'importante apporto dei militari dell'Arma durante la pandemia, dall'aiuto agli anziani nel compilare i format per la vaccinazione all'allestimento di Hub regionale nella caserma 'Atzei'. (ANSA).