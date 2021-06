Vaccini: hub Stellantis a Mirafiori per dipendenti torinesi

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Sarà inaugurato mercoledì 9 giugno a Torino, nel comprensorio di Mirafiori, l'hub vaccinale che Stellantis metterà a disposizione dei dipendenti torinesi come supporto del servizio sanitario pubblico gestito dall'Asl Città di Torino. Lo rend enoto l'azienda.

Le vaccinazioni saranno effettuate presso la sala medica aziendale della Porta 7, con ingresso in corso Agnelli all'angolo con corso Settembrini, con i vaccini messi a disposizione dall'Asl Città di Torino. I dipendenti potranno prenotare la somministrazione del vaccino attraverso uno specifico applicativo informatico aziendale gestito dai medici competenti che provvederanno alla trasmissione delle relative informazioni alla piattaforma informatica regionale appositamente creata per le aziende.

La prenotazione sarà libera senza vincoli di età e le somministrazioni saranno avviate dal 9 giugno secondo i calendari che saranno definiti e resi noti agli interessati in base alla fornitura di vaccini da parte dell'Asl Città di Torino. L'orario di somministrazione sarà per otto ore al giorno dal lunedì al venerdì.

L'hub opererà sotto il diretto controllo e in stretta collaborazione con l'Asl Città di Torino. (ANSA).