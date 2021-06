Università: Congresso Entomologia, prima volta in streaming

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Si svolge per la prima volta in streaming il 'XXVI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia' (Cnie) organizzato il 7 giugno dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino in diretta dall'Aula Magna della Cavallerizza di Torino e in altre sedi universitarie a Napoli, Genova e Roma.

"Il congresso ha raccolto centinaia di studi - spiega Alberto Alma dell'Università di Torino - e rappresenta un' importante occasione per una maggiore diffusione delle tematiche entomologiche". "La lotta biologica e integrata, fondamentale per una difesa delle produzioni agrarie ambientalmente ed economicamente sostenibile - sottolinea Luciana Tavella dell'Università di Torino - ha raccolto moltissimi contributi con speciale riguardo alle specie esotiche di nuova introduzione. Largo interesse suscitano anche le tematiche legate all'apidologia, alla tutela e salvaguardia degli impollinatori, e all'entomologia merceologica e urbana, nonché le ricerche sulle proteine a basso costo energetico derivanti dagli insetti. Inoltre, molti studi sono stati focalizzati sul comportamento degli insetti e sulle nicchie ecologiche, a testimonianza del crescente interesse per gli aspetti legati all'ambiente e al cambiamento climatico".

Il congresso è destinato non solo al mondo universitario ma apre alla cittadinanza come mostrano due video divulgativi che lo accompagnano, il primo sugli effetti del cambiamento climatico sugli insetti, il secondo sulle tecniche con le quali gli entomologi possono contribuire a risolvere casi giudiziari complessi. (ANSA).