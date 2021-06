Torino: allo studio progetto per riprende navigazione Po

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Nei prossimi mesi, anche in vista delle gare di tennis delle Apt Finals, che porteranno a Torino molti turisti, potrebbe riprendere a Torino la navigazione sul Po. E' quanto emerge da un incontro che si è tenuto oggi in Comune a Torino, presente anche la sindaca Chiara Appendino, tra l'assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi, l'assessore alla Mobilità della Città, Maria La Pietra, il segretario generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Meuccio Berselli, e il coordinatore del Capitale naturale di Fondazione Sviluppo Sostenibile, Giuseppe Dodaro.

"Abbiamo ricevuto il mandato - spiega Berselli - di valutare la fattibilità di un piano di navigazione sul Po in attesa dei risultati del progetto presentato dalla Città nell'ambito del Pnrr, risultati che però non arriveranno prima di qualche anno.

Invece l'amministrazione vorrebbe che il fiume venisse valorizzato e vissuto anche prima. A breve - aggiunge - presenteremo le nostre idee, abbiamo già raccolto l'interesse di diversi armatori che potrebbero portare qui il loro know how e le loro barche". (ANSA).