Spazio: prove per Rover Gtm su terreno marziano Altec

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Dopo i test effettuati presso lo stabilimento Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, di Torino, il Rover ExoMars 2022 Ground Test Model (Gtm) gemello del modello di volo soprannominato Rosalind Franklin che arriverà su Marte nel 2023, è stato trasferito al Rover Operations Control Centre in Altec. Qui, nei prossimi mesi, verranno effettuate operazioni di test e simulazioni di missione per preparare la missione ExoMars 2022.

Le attività di integrazione sono state ultimate nelle clean room di Thales Alenia Space e ora Il Gtm sarà comandato da un team composto da tecnici e ingegneri che lo hanno integrato, insieme ai colleghi di Altec, per svolgere operazioni di navigazione sul terreno preparato appositamente per riprodurre ostacoli, pendenze e rocce simili a quelli che si potranno trovare su Marte.

Nelle scorse settimane le camere pulite del sito torinese di Thales Alenia Space hanno ospitato tutti e 3 i Rover della missione Era ExoMars 2022: il modello strutturale termico, rover che ha affrontato i severi test di preparazione all'ostico ambiente spaziale, il Rover Gtm (Ground Test Model) giunto ora presso il Terreno Marziano in Altec e il modello di volo del Rover Rosalind Franklin, integrato nel modulo di discesa di volo. Quest'ultimo, completata la fase di testing nella camera ultra-clean di Thales Alenia Space a Torino, verrà trasferito nello stabilimento di Roma. Qui sarà sottoposto a diversi prove tra cui un riscaldamento in vuoto, operazione volta a ridurre al massimo consentito i livelli di contaminazione organica nel laboratorio di bordo, fattore essenziale per dar seguito agli obiettivi scientifici della missione, una volta su Marte.

(ANSA).