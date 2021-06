Piante in viaggio vince il premio un Libro per l'Ambiente

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Il libro Piante in viaggio di Telmo Pievani e di Andrea Vico, giornalista e divulgatore scientifico torinese, illustrato da Niccolò Mingolini (Editoriale Scienza), si è aggiudicato il premio nazionale Un Libro per l'Ambiente, che nell'anno della pandemia, ha affiancato allo storico concorso una edizione speciale digitale. E' stato considerato il migliore testo di divulgazione scientifica nella versione cartacea. Per il digitale, invece, vince un testo sulla vita e la storia dell'esplorazione dello spazio, Parola di astronauta di Ettore Perozzi e Simonetta Di Pippo (edizione Lapis).

Piante in viaggio è un viaggio alla scoperta delle piante che usiamo in tavola tutti i giorni. Un giro al mercato, per la protagonista Giulia e il nonno Bruno, si trasforma in un coloratissimo viaggio alla scoperta delle mille piante che l'uomo ha addomesticato e che hanno addomesticato noi. E' la straordinaria storia dell'agricoltura, che ha cambiato per sempre la vita di noi esseri umani, il paesaggio che ci circonda e le piante stesse.

Il concorso di editoria ambientale, promosso da Legambiente e La Nuova Ecologia, che coinvolge i giovani di età 8-14 anni nella lettura e valutazione di testi a loro dedicati sui temi ambientali, ha portato sui banchi di scuola migliaia di volumi e centinaia di titoli. (ANSA).