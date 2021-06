Juve:Agnelli "Paratici vincente,ultimi due anni i più difficili"

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - "Paratici un vincente, ha guidato la Juve in uno dei momenti più difficili nella storia del calcio: abbiamo giocato in un clima surreale, in queste due stagioni non c'è stato nulla di normale": il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ringrazia e saluta Fabio Paratici, in procinto di lasciare i bianconeri dopo undici anni insieme.

