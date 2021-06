Juve: Paratici "Dybala la scommessa più grande"

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - "Dybala è un grandissimo giocatore, ha dato moltissimo alla Juve: sono uno dei maggiori responsabili del fatto che sia venuto qui, averlo acquistato per 40 milioni dal Palermo è stata la scommessa più grande fatta nella mia gestione". Lo afferma Fabio Paratici, il dirigente bianconero che saluta la Juventus dopo undici anni. E sul momento più bello: "Il gol di Borriello a Cesena", il ricordo di Paratici, tornando così all'aprile del 2012 quando i bianconeri trovarono un successo fondamentale per tornare a vincere lo scudetto. Quanto a Ronaldo "è stata una trattativa veloce e diretta, che non ha avuto momenti di empasse: quando ci sono questi campioni e questi club, come Juve e Real Madrid, ci sono pochi intoppi". (ANSA).