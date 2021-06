Juve: Agnelli, "se questo è fallimento disposti a sbagliare"

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - "Ringrazio Pirlo e il suo staff tutto: se fallimento vuol dire due trofei e una qualificazione in Champions, siamo disponibili a sbagliare un anno": così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in conferenza stampa.

"E' stato un anno positivo ma anche complesso per il Covid, ci sono state difficoltà e non sempre abbiamo trovare le risposte che volevamo - aggiunge il numero uno bianconero nella sala stampa dell'Allianz Stadium - In quest'annata dobbiamo imparare dagli errori commessi da tutti". (ANSA).