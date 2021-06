Covid: 191 positivi e 2 decessi in Piemonte, -34 ricoveri

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Sono 191 in Piemonte i nuovi casi di persone positive al Covid-19, pari allo 0.9% dei 21.118 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 92 (48.2%). L'Unità di crisi regionale ha registrato nelle ultime 24 ore anche due decessi, uno verificatosi oggi, e 446 guariti. Prosegue il calo dei ricoveri: 70 in terapia intensiva (-5) e 484 negli altri reparti (-29). I piemontesi in isolamento domiciliare sono 3.575; gli attualmente positivi 4.129.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 365.111 positivi, 11.652 decessi e 349.330 guariti. (ANSA).