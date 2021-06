Confartigianato: cuneese Biolatto presidente Donne Impresa

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - La cuneese Daniela Biolatto è stata eletta presidente dell'assemblea di Donne Impresa Confartigianato, che rappresenta 85 mila donne alla guida di micro e piccole imprese artigiane del Paese. L'incarico dura 4 anni. Sarà affiancata da Elena Ghezzi, presidente di Donne Impresa Lombardia (vicaria), ed Emanuela Bacchilega, presidente di Donne Impresa Emilia-Romagna. Biolatto è imprenditrice nel settore della moda, fondatrice e titolare dell'azienda "Ami2" di Racconigi (Cuneo). Attualmente è presidente di Donne Impresa di Confartigianato Piemonte.

"Continueremo a batterci - ha detto Biolatto - contro le discriminazioni di genere per costruire le condizioni che permettano alle donne di esprimere nel lavoro e nell'impresa le proprie potenzialità e contribuire alla ripresa del Paese".

Ancora: "Per rilanciare la competitività dobbiamo puntare sulla formazione, su un nuovo sistema di welfare attento alla specificità del lavoro indipendente femminile e capace di generare benessere per le imprenditrici, le loro famiglie, la comunità, su un cambiamento culturale che parta dalle istituzioni scolastiche per combattere gli stereotipi di genere". (ANSA).