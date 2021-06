Calci e pugni a consigliera FdI, due fermi a Torino

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Due uomini sono stati fermati nel pomeriggio dalla polizia, a Torino, per l'aggressione nei confronti della esponente di Fratelli d'Italia Verangela Marino. Si tratta di due stranieri con precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Marino, consigliera della circoscrizione 6, è stata aggredita nel pomeriggio in corso Palermo durante un'iniziativa elettorale. Marino, nota per le sue battaglie contro lo spaccio nella zona, è stata circondata e presa a calci e pugni in faccia. Danneggiata anche la sua auto, dove ha cercato di rifugiarsi.

"Episodi di questo genere sono gravissimi e inaccettabili", commentano la parlamentare di Fratelli d'Italia Augusta Montaruli e l'assessore regionale Maurizio Marrone. "La situazione è ormai fuori controllo, con una presenza costante e radicata di una criminalità pericolosa e che vorrebbe gestire il territorio come una zona franca - sostengono gli esponenti di Fratelli d'Italia - Evidentemente a questi personaggi hanno dato fastidio le iniziative per la sicurezza e contro lo spaccio che Fdi da sempre porta avanti nel quartiere, e che negli ultimi mesi hanno visto organizzare decine di gazebo 'No Spaccio' nelle zone più critiche".

"Verangela Marino è una donna che non ha paura. Capace di sfidare gli spacciatori in prima persona per amore del suo quartiere e di andare oltre le parole per portare avanti le sue battaglie", commenta il candidato sindaco di Torino Bellissima, Paolo Damilano, che in una nota esprime "sostegno e vicinanza a Fratelli d'Italia. Saremo sempre al fianco di chi lotta per esprimere le sue opinioni e combatte per rendere Torino più bella".