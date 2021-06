A Collisioni Ernia, R-Komi, Ariete, Madame

(ANSA) - TORINO, 04 GIU - Collisioni, il festival agri-rock, dedicherà, sabato 17 luglio, un'intera serata alla ripartenza dei più giovani, che nell'ultimo anno e mezzo hanno vissuto una quotidianità di isolamento dagli amici, dai professori, dai primi amori, lontani dai linguaggi dell'aggregazione e della musica. Dopo Paolo Conte, previsto venerdì 16 luglio, alcuni artisti - scelti tramite un sondaggio tra i ragazzi - saranno protagonisti sempre ad Alba, il 17 luglio a partire dalle 18, di incontri, concerti, momenti di spettacolo e dibattito.

L'iniziativa è stata organizzata con Banca d'Alba e con il sostegno dei partner storici nell'ambito del progetto Tutto Normale dell'associazione giovanile Easy Wave. Parteciperanno ai dibattiti Massimo Pericolo, Sangiovanni, Ariete, RKomi, Ernia, Madame, cantautrice e rapper italiana, che salirà sul palco di Collisioni anche per uno showcase di tre pezzi. A condurre la giornata sarà il caporedattore della Repubblica e direttore artistico del festival Ernesto Assante.

Ariete, Rkomi ed Ernia saliranno con le loro band sul palco per un grande live non-stop.

"Un ringraziamento speciale va a tutti gli artisti che, pur in un anno di enorme difficoltà per la musica, hanno sentito il dovere di partecipare a questa grande giornata dedicata alla ripartenza dei giovani" commenta Filippo Taricco, direttore di Collisioni. "I giovani sono al centro del nostro progetto di crescita. Collisioni rappresenta un'occasione eccezionale per i nostri giovani, soprattutto dopo un anno cosi difficile per loro" aggiunge Tino Cornaglia, presidente di Banca d'Alba. Le prevendite saranno disponibili su Ticketone e presso i rivenditori autorizzati da martedì 8 giugno alle 11 al prezzo di 25 euro più diritti di prevendita. (ANSA).