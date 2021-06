Vaccini: inaugurato hub di Sandigliano del gruppo Zegna

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Gildo Zegna, ceo di Ermenegildo Zegna, con Gilberto Pichetto Fratin, viceministro dello sviluppo economico e Marco Fertonani, ad di Casa della Salute, hanno visitato oggi l'hub vaccinale di Sandigliano che il Gruppo Zegna, in collaborazione con la Casa della Salute, ha voluto creare per supportare la Regione Piemonte nel potenziamento del piano di somministrazione dei vaccini anti Covid in azienda.

Zegna ha aperto anche un altro hub presso la sede produttiva del Gruppo di San Pietro Mosezzo, Novara. Ai due hub vaccinali accederanno sia i dipendenti del Gruppo delle sedi Regionali e i loro familiari sia i dipendenti residenti in Piemonte assunti presso altre sedi del Gruppo. (ANSA).