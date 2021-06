Vaccini: a Basaluzzo primo hub imprese dell'Alessandrino

(ANSA) - ALESSANDRIA, 03 GIU - È stato inaugurato a Basaluzzo il primo hub vaccinale dedicato alle imprese in provincia di Alessandria. Realizzato dal Comune in collaborazione con l'azienda Ice e Confindustria Alessandria, è gestito da Castellazzo Soccorso.

Oggi sono state programmate circa duecento inoculazioni per i dipendenti delle imprese dell'area di Tortona, Novi Ligure, Serravalle e Ovada. Sono 81 e si parla, potenzialmente, di seimila persone da vaccinare.

"Abbiamo agito per consentire ai nostri dipendenti e alla cittadinanza di avere un presidio vaccinale organizzato in aggiunta a quelli già messi in campo dal Servizio sanitario nazionale", spiega Agostino Barazza, amministratore delegato di Ice Spa. "Questo hub è destinato ad accelerare in maniera decisiva la corsa verso l'immunità diffusa - aggiunge Maurizio Miglietta, presidente di Confindustria Alessandria -. La risposta delle imprese che su nostro invito hanno aderito ne dimostra la necessità".

All'inaugurazione era presente anche il prefetto di Alessandria, Francesco Zito. (ANSA).