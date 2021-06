Teatro: Stabile Torino,online video 'Dopo tutta questa vita'

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Il Teatro Stabile di Torino continua ad offrire, parallelamente al normale cartellone di nuove produzioni e spettacoli ospiti, un inedito cartellone, pensato per il periodo di chiusura dei teatri causa Covid per avvicinare gli spettatori orfani di spettacoli dal vivo, composto di video con il work in progress delle varie messe in scena.

Nel mese di giugno, a partire dal 6, è la volta del docufilm dal titolo 'Dopo tutta questa vita', realizzato dal regista Lucio Fiorentino e dedicato allo spettacolo 'Le sedie' di Eugène Ionesco, diretto da Valerio Binasco e interpretato da Michele Di Mauro, Federica Fracassi che è andato in scena, con grande successo di critica e di pubblico, alle Fonderie Limone di Moncalieri dal 27 aprile al 16 maggio 2021.

Sul palco un faro abbandonato e un'isola circondata dal mare fanno da sfondo a un vecchio e a una vecchia che attendono l'arrivo di una moltitudine di persone per un'improbabile conferenza. Attraverso le immagini girate durante le prove e le interviste, il video restituisce pensieri ed emozioni degli interpreti e di coloro che hanno lavorato alla messa in scena dello spettacolo. Un modo diverso e 'intimo' di entrare nel mondo del teatro e dell'azione sul palcoscenico, di offrire un 'dietro le quinte' che il pubblico sembra gradire particolarmente. (ANSA).