Take Off 2.0, progetto a sostegno del circo contemporaneo

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Parte da Torino un progetto biennale di diffusione, promozione e sostegno del circo contemporaneo, Si tratta di 'Progetto Take Off 2,0', lanciato da Fondazione Cirko Vertigo, Associazione Sarabanda e Associazione Culturale IdeAgorà, con Fondazione Piemonte dal Vivo e con il sostegno di Fondazione Crt, Città di Grugliasco e Molecola. Sono coinvolti i territori delle Regioni Piemonte e Liguria. "Il nostro è un investimento a lungo termine - spiega Paolo Stratta, direttore di Cirko Vertigo - mirato alla diffusione e all'internazionalizzazione di artisti dalla forte identità, perché é solo in questo modo che questo settore, così in espansione può e deve procedere".

Alla base di Take Off 2.0 ci sono 4 bandi di cui 3 rivolti alle compagnie e agli artisti del settore e uno rivolto agli agenti di diffusione delle arti performative: il bando di mobilità estera e diffusione internazionale, quello per il sostegno alla creazione e all'internazionalizzazione, il concorso di videotelling per le arti performative e il percorso di formazione professionale per agenti di diffusione di arti performative multidisciplinari.

"Un'occasione straordinaria di promozione di un'eccellenza del nostro nord-ovest", dice Matteo Negrin, direttore della Fondazione Piemonte dal Vivo. "Sosteniamo da anni CirKo Vertigo e i suoi progetti di sviluppo e internazionalizzazione - aggiunge Giovanni Quaglia, presidente di Fondazione Crt - perché si tratta di una realtà tra le più attive e creative del territorio, in un settore quello del nuovo circo, dal forte impatto visionario e spettacolare". (ANSA).