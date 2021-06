Politecnico Torino, corsi umanistici per studenti Ingegneria

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - È una novità nel panorama dell'università italiana il nuovo corso curriculare 'Grandi Sfide' che il Politecnico di Torino proporrà per il prossimo anno accademico come formazione obbligatoria per tutti gli studenti di Ingegneria: un totale di 24 corsi da 150 studenti ciascuno, co-insegnati da coppie di docenti, uno con impostazione tecnica e uno proveniente dal mondo delle scienze umane e sociali, con un'introduzione generale del noto filosofo della scienza Telmo Pievani. Ad esempio, un sociologo come Filippo Barbera accompagnerà le lezioni della professoressa dell'ateneo Massimiliana Carello sul tema della mobilità elettrica, oppure un antropologo, come Adriano Favole, approfondirà insieme a Giuliana Mattiazzo, vice rettrice del Politecnico, docente e imprenditrice, il tema della transizione verde basata sullo sfruttamento del mare.

Saranno coinvolti 3.600 studenti al secondo anno di tutti i corsi di Laurea triennali in Ingegneria. I corsi saranno aperti, su base volontaria, agli studenti di Design, Architettura e pianificazione Territoriale e agli studenti di filosofia dell'Università di Torino. "Lo sviluppo della cultura politecnica, soprattutto lato ingegneria, necessita, per articolare adeguate risposte alle attuali sfide etiche, politiche e sociali, di una maggiore interazione con le scienze umane e sociali. Miriamo alla formazione di ingegneri più 'creativi', più capaci di cogliere le sollecitazioni che arrivano dalla società, più preparati ad affrontare la complessa realtà del nostro tempo", spiega il rettore Guido Saracco. "Moltissimi docenti con grande entusiasmo si sono attivati per formulare proposte e in modo collegiale sono impegnati per trovare le soluzioni che consentano agli studenti di lavorare in gruppo su progetti che facciano risalutare il ruolo dei diversi saperi nel rispondere alle sfide della società moderna" aggiunge il vicerettore alla Didattica Sebastiano Foti. (ANSA).