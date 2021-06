Mostre: Mao proroga 'China goes Urban' fino a ottobre

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - La mostra al Mao di Torino 'China goes Urban. La nuova epoca della città', curata dal Politecnico di Torino e Prospekt Photographers in collaborazione con la Tsinghua University di Pechino e Intesa Sanpaolo, è stata prorogata fino al 10 ottobre per recuperare i tanti mesi di chiusura a causa della pandemia.

Inaugurata in autunno, la mostra invita a riflettere sul concetto di città, un'idea apparentemente semplice, ma che si frantuma nella complessità del nostro tempo. Il percorso espositivo mette in relazione la cultura della Cina tradizionale con le imponenti trasformazioni delle città cinesi contemporanee portando il visitatore a riflettere sui cambiamenti urbanistici, sociali ed economici che avvengono ormai a livello globale.

Il percorso é arricchito di diversi QR code. Il sistema di regolazione dei flussi di visita, con interfaccia digitale, è stato realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Torino. (ANSA).