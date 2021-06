Covid: 219 nuovi casi e 3 morti in Piemonte, 393 guariti

(ANSA) - TORINO, 03 GIU - Sono 219 in Piemonte i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari a 2% dei 10.814 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 97 (44,3%). L'Unità di crisi regionale ha registrato anche tre decessi, di cui uno nella giornata di oggi, e 393 guariti. Prosegue il calo dei ricoveri: sono 75 (-4) in terapia intensiva, 513 (-29) negli altri reparti, mentre i piemontesi in isolamento sono 3.798. Gli attualmente positivi sono 4.386.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 364.920 positivi, 11.650 decessi e 348.884 guariti. (ANSA).